Campania: Regione ripartisce tra due direzioni generali le competenze in materia ambientale

- Con una recente modifica regolamentare le ampie competenze della Regione Campania in materia di ambiente sono state ripartite tra due Direzioni Generali: una preposta all'espletamento delle funzioni in materia di difesa del suolo, acque e bonifiche; l'altra in materia di ciclo integrato delle acque, ciclo integrato dei rifiuti e valutazioni ambientali. Quest'ultima Direzione è stata affidata alla dottoressa Maria Salerno, già dirigente di ruolo dell'amministrazione regionale e già Capo dipartimento alle risorse naturali. Lo ha reso noto l'ufficio stampa della giunta regionale.(Ren)