Napoli: domani fa tappa in città lo spettacolo Renzusconi di Andrea Scanzi

- È stata organizzata in collaborazione con il movimento demA, democrazia Autonomia, la tappa napoletana dello spettacolo "Renzusconi, L'allievo ripetente che (non) superò il maestro", di e con Andrea Scanzi che andrà in scena domani alle 21 al teatro Sannazaro in via Chiaia 157. Tratto dall’ultimo libro del giornalista scrittore, e giunto alla quarta edizione dopo solo due settimane, lo spettacolo mette a nudo il segretario nazionale del Partito democratico attraverso un esilarante, talvolta inquietante, monologo, intervallato da filmati, e restituendo, con stile ironico e tagliente, il ritratto di un politico sopravvalutato e fanfarone, arrogante e vendicativo. In sala per assistere alla performance, sarà presente anche il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris.(Ren)