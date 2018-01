Campania: nominato il nuovo Cda della Fondazione Donnaregina

- Ieri sera, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha firmato la nomina dei componenti del nuovo Consiglio d’Amministrazione della Fondazione Donnaregina per le Arti Contemporanee. Il Cda è composto dalla dott.ssa Laura Valente (presidente), dal prof. Ferdinando Pinto e dalla dott.ssa Maria Letizia Magaldi. Nell’augurare buon lavoro ai nuovi componenti, il presidente De Luca ha ringraziato per gli straordinari risultati ottenuti il precedente Cda arrivato a scadenza, e in particolare il presidente Pierpaolo Forte, al quale per la sua esperienza, sarà chiesta la disponibilità a ricoprire altri importanti incarichi nel campo della cultura.(Ren)