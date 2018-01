Elezioni: Pd Napoli, lista presentata entro il termine prescritto

- La lista del Partito Democratico è stata presentata entro il termine prescritto. Lo ha annunciato il segretario del Pd Napoli, Massimo Costa, aggiungendo: "Da questo momento si apre una campagna elettorale di grande importanza. Il 4 marzo si avvicina e noi siamo pronti. Abbiamo messo in campo una struttura organizzativa che supporterà i nostri candidati nelle numerose attività che li riguarderanno. La nostra sede resterà a disposizione di tutti con una squadra che si occuperà di fornire ai candidati le informazioni e le indicazioni necessarie ad affrontare il prossimo mese. In questi giorni che ci separano dall'appuntamento elettorale racconteremo cosa è stato fatto e, soprattutto, cosa vogliamo ancora fare per costruire un'Italia e un Mezzogiorno sempre più giusti, solidali e competitivi". "Nell'esprimere soddisfazione per lo spirito unitario che sta caratterizzando questa fase organizzativa, ci auguriamo questo possa rappresentare il migliore auspicio per una proficua campagna elettorale.A tutti i candidati della coalizione giungano i nostri auguri di buon lavoro", ha concluso il segretario metropolitano Massimo Costa. (Ren)