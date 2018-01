Caserta: oggi il convegno di Unicredit su "La finanza per la crescita" a Riardo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo pomeriggio, dalle 14.30, a Riardo, in provincia di Caserta, presso la sede di Ferrarelle in via Contrada Ferrarelle 1, si terrà il convegno "La finanza per la crescita", parte del ciclo di incontri "+Valore Sud" organizzato da Unicredit, come percorso di accelerazione ed accompagnamento alla crescita dedicato a 100 Pmi del Mezzogiorno. Nel corso della giornata sarà firmato il "Patto per la crescita della Campania" tra UniCredit, Confindustria Campania e Università degli Studi di Napoli Federico II per supportare le aziende della regione e favorire l’interconnessione tra imprese, mondo accademico e i talenti del territorio. (segue) (Ren)