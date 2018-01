Campania: garante detenuti, mercoledì conferenza stampa contro legge Fornero

- Si terrà mercoledì 31 gennaio 2018 alle 11.00 presso la sala riunioni al primo piano della sede del Consiglio Regionale della Campania, al Centro direzionale di Napoli, la conferenza stampa del garante dei detenuti Samuele Ciambriello "contro la Legge Fornero che sottrae a circa quindicimila detenuti la pensione sociale". L'iniziativa è promossa dal garante dei diritti dei detenuti e dalle Acli della città metropolitana di Napoli, che hanno presentato ricorso "contro l'articolo 2 della Legge Fornero, che ai commi 58 – 63 dispone che, per alcuni gravi reati, il condannato viene privato delle indennità di disoccupazione, assegno sociale o pensione per gli invalidi civili, qualora ne fosse beneficiario. L'articolo di legge citato prevede che la sospensione di questi trattamenti sociali avvenga non soltanto come sanzione accessoria disposta dal giudice, ma addirittura come provvedimento disposto d'ufficio dall'Inps". Alla conferenza stampa, che sarà introdotta da Ciambriello, parteciperanno il presidente provinciale delle Acli Napoli Gianvincenzo Nicodemo, il vicepresidente vicario del Consiglio regionale Tommaso Casillo e Rita Bernardini, già parlamentare radicale, impegnata nel settore dei diritti delle persone detenute. Interverrà Maurizio D'Ago, legale delle Acli Napoli. (segue) (Ren)