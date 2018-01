Salerno: al via la prima edizione della rassegna Libri in teatro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà venerdì 16 febbraio, alle ore 18.30, presso il Teatro Delle Arti di Salerno, la prima edizione di "Libri in teatro", rassegna letteraria ideata da Francesco Grillo, direttore e curatore della rassegna "Raitolibri" e da Claudio Tortora, direttore artistico del Teatro Delle Arti. In programma oltre quindici presentazioni delle più recenti opere letterarie di scrittori emergenti ed affermati. La rassegna "ha certamente l’intento di avvicinare le persone alla lettura - ha spiegato Grillo - ma è altresì un momento di sintesi della nostra attività che da circa tre anni portiamo sul territorio nazionale". "Vogliamo far collimare il piacere della lettura - ha proseguito - con il fascino del palcoscenico con molti generi letterari ampliando la platea dei gusti letterari". Il primo appuntamento è con la presentazione del libro "Mimmo Castellano - la forza del giornalismo". (segue) (Ren)