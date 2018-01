Napoli: avviati interventi per riapertura parco Mascagna

- L'assessorato al Verde del comune di Napoli ha reso noti, attraverso un comunicato stampa, gli interventi effettuati sul Parco Mascagna, chiuso nei mesi scorsi, a seguito della caduta di un grosso ramo da un cedro, per verificare tutte le alberature del parco e per la loro messa in sicurezza: sono stati abbattuti e sostituiti tre soggetti arborei; è stato realizzato un nuovo approfondimento strumentale per la verifica della tenuta radicale con metodologia pulling-test per 5 soggetti arborei che hanno subito danni alla porzione ipogea; sono stati effettuati interventi arboricolturali sui restanti soggetti arborei indagati, sia di tipo ordinario quali rimozione ramificazioni instabili, rimonda del secco e spignatura, sia di tipo straordinario, quali rigenerazione radicale con palo iniettore, consolidamenti branche mediante l'applicazione di tiranti dinamici. "Ribadendo la volontà di ripristinare con celerità le condizioni di sicurezza e consentire una rapida riapertura del Parco Mascagna si conferma l'impegno dell'assessorato al Verde della Città a seguire tutte le procedure ed attività lavorative definite dai servizi competenti", ha commentato l'assessore al Verde Maria D'Ambrosio.(Ren)