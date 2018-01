Napoli: sei asili nido non in regola, una operava con autorizzazione per ludoteca

- L'unità operativa Tutela emergenze sociali e Minori di Napoli, nel corso del mese di gennaio, ha effettuato attività di controllo presso strutture private per bambini operanti sul territorio cittadino. Su sette strutture sottoposte a controllo sei sono risultate non in regola con la normativa vigente perché sprovviste di autorizzazione comunale. Le attività sono state svolte su tutto il territorio cittadino con particolare attenzione ai quartieri Chiaia, Stella e Pendino. "In particolare - si legge in una nota dell'u.o.-, una struttura di Piazza Garibaldi risultava completamente sprovvista di autorizzazione perché operava con un'autorizzazione per ludoteca, come sala per intrattenimento e feste per bambini. All'interno di questa sono stati trovati 14 bambini, di varie nazionalità, affidati ai rispettivi genitori informati dell'irregolarità della struttura. Tutte le attività sono state sanzionate e diffidate dal continuare ad operare ed a cessare, quindi, nell'immediato l'attività". (Ren)