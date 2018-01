Caserta: firmato oggi il Patto per la crescita della Campania

- E' stato firmato oggi, a Riardo, in provincia di Caserta, il "Patto per la crescita della Campania" tra UniCredit, Confindustria Campania e Università Federico II per supportare le aziende della regione e favorire l’interconnessione tra imprese, mondo accademico e i talenti del territorio. A siglare il documento, nel corso dell'ultima giornata di "+Valore Sud", il percorso organizzato da UniCredit di accelerazione ed accompagnamento alla crescita dedicato a oltre 100 Pmi del Mezzogiorno, iniziato lo scorso giugno a Napoli, Elena Goitini, direttore regionale Sud di UniCredit, Ambrogio Prezioso, presidente di Confindustria Campania e Gaetano Manfredi, rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. (segue) (Ren)