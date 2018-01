Napoli: Gaeta, il riscatto culturale degli adolescenti parte dai laboratori di cittadinanza attiva (2)

- "Questo è solo un esempio - ha aggiunto l'assessore - che dimostra come Napoli stia vivendo un riscatto culturale che parte proprio dai più giovani: la scorsa settimana abbiamo inaugurato a Secondigliano un murales con i ragazzi dell'educativa territoriale 'Oltre la tenda', come modello di cura e bellezza del territorio; sabato 3 febbraio saremo a San Giovanni, al Centro Diurno Fondazione Famiglia di Maria, per un presidio di legalità. Come amministrazione, quindi, stiamo costruendo percorsi in cui tutte le componenti entrano in gioco, e la risposta attiva dei ragazzi è la dimostrazione che c'è del bello e del buono nei giovani napoletani. Gli atti di violenza possono essere marginalizzati superando l'indifferenza e aprendosi alla condivisione e al cambiamento sociale, perché l'egemonia culturale di questa Città non è nelle mani dei delinquenti". (Ren)