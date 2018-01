Elezioni: Cioffi (M5s), liste presentate. E' il momento della riscossa

- "Oggi abbiamo presentato le liste per la sfida del 4 marzo. Una serie di persone di alto livello qualitativo che sfideranno i vecchi soloni del Pd e dell'accozzaglia di Centro Destra che hanno portato il nostro meraviglioso Paese nello stato precomatoso di oggi". Così, in un post su Facebook, il parlamentare del Movimento 5 stelle Andrea Cioffi, che ha aggiunto: "Io giocherò la partita dell'uninominale nel mio collegio. Sono onorato che il Movimento mi abbia scelto per questa sfida. Mi sento forte della mia storia: quella di attivismo e quella professionale. Nei cinque anni trascorsi in commissione Lavori Pubblici ho potuto dimostrare cosa significa conoscere profondamente una materia e quanto, chi scrive le leggi, abbia per troppo tempo legiferato in modo sbagliato. Alcune cose le hanno recepite ma molte no. In fin dei conti sia il Pd che quello che resta del Pdl sono dei conservatori senza coraggio". "La mia passione per la res pubblica la utilizzerò tutta in queste settimane per spiegare che un altra Italia è possibile. E' il momento della riscossa", ha concluso Cioffi. (Ren)