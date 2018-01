Elezioni: Forza Italia, le liste dei collegi plurinominali di Napoli

- Mara Carfagna è capolista nei collegi Napoli nord e Napoli sud. Nel collegio Napoli sud il capolista è Paolo Russo. A seguire l’ex ministro per le pari opportunità del governo Berlusconi IV Carfagna, a Napoli nord , ci sono Antonio Pentangelo, due volte sindaco di Lettere e ex presidente della Provincia di Napoli, succeduto a Luigi Cesaro; Marta Antonia Fascina; Vincenzo Santagata. A Napoli città, subito dopo Carfagna, appaiono i nomi di Maurizio Moschetti, attuale presidente della settima municipalità di Napoli e ex assessore provinciale alla pubblica istruzione; Antonella Esposito, è stata assessore alla municipalità di Chiaia; il coordinatore dei giovani di Forza Italia Massimo Pepe. Dietro Paolo Russo, a Napoli sud, ci sono Marta Antonia Fascina; Aniello Di Nardo, già senatore e consigliere del presidente della giunta regionale Campania per le problematiche di Protezione civile; Donatella Paola Provvisiero.(Ren)