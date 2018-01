Napoli: commercialisti e magistrati sulla custodia giudiziaria (2)

- "I commercialisti – ha evidenziato Moretta - proseguono l'attività di collaborazione con l'Autorità Giudiziaria partenopea, cercando di rispondere sempre alle esigenze di formazione degli iscritti e alla necessità di avvalersi di professionisti con un elevato grado di competenza e professionalità". "L'amministrazione giudiziaria - sottolinea Sessa - è un aspetto di grandissima attualità per il nostro paese e per la nostra professione. La gestione dei beni esige estrema professionalità da parte degli operatori che devono garantire efficacia ed efficienza delle misure. Per questo motivo interverranno ai seminari personalità di rilievo come i magistrati Bruno D'Urso e Livia De Gennaro, che saranno in grado di fornire informazioni e approfondimenti estremamente utili". "Bisogna potenziare le conoscenze – ha concluso Bevilacqua - al fine di raggiungere vere e proprie eccellenze nel settore, in risposta alle crescenti istanze provenienti dalle Istituzioni e dalle Autorità giudiziarie di reperire figure professionali sempre più qualificate". (Ren)