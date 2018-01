Trasporto marittimo: dal 1 febbraio di nuovo attiva la tratta Procida-Monte di Procida

- La giunta regionale della Campania presieduta da Vincenzo De Luca ha deciso nella riunione di oggi, la riattivazione del servizio di trasporto marittimo sulla tratta Monte di Procida-Procida. L’iniziativa costituisce un supporto fondamentale per garantire il diritto allo studio a molti studenti (in particolare per chi frequenta l’Istituto Nautico “Francesco Caracciolo”), oltre al servizio che viene offerto ai pendolari. La Regione stanzia per il servizio 270.000 l’anno.(Ren)