Napoli: l'ospedale Santobono intitola tensostruttura a bimbo deportato in lager

- In occasione della giornata della memoria, l'azienda ospedaliera Santobono Pausilipon di Napoli ha deliberato l'intitolazione del Palabimbo a Sergio De Simone, bambino napoletano del quartiere Vomero, che venne deportato prima ad Auschwitz e poi ad Amburgo e qui sottoposto a sperimentazioni pseudoscientifiche prima di essere ucciso. La cerimonia di intitolazione si svolgerà il prossimo mercoledì 31 gennaio alle 10.30 all'ospedale Santobono in Via Mario Fiore, alla presenza del presidente della Giunta regionale Vincenzo De Luca, di Mario De Simone, fratello di Sergio e di tutti i direttori generali degli ospedali pediatrici italiani. (segue) (Ren)