Terra dei fuochi: operazione straordinaria contro lo sversamento di rifiuti pericolosi (3)

- Infine, 3 veicoli sono stati sequestrati in quanto utilizzati per il trasporto di rifiuti speciali, due di essi fermati nell’atto del conferimento illecito dei rifiuti nei suddetti siti. Questi sono i risultati emersi, finora, dall’operazione straordinaria di contrasto al trasporto e allo smaltimento abusivo di rifiuti sul territorio di Marcianise disposta dall’incaricato per il contrasto al fenomeno dei roghi nella regione Campania, Gerlando Iorio, d’intesa con il sindaco di Marcianise, Antonello Velardi. (Ren)