Sanità: Borrelli (Verdi), il reparto di cure palliative non deve chiudere

- "Pieno sostegno alla battaglia dell'associazione Il Nodo a cui mi sono anche iscritto lo scorso anno perché bisogna salvaguardare il reparto di cure palliative del Cardarelli, anche perché è il più importante di tutto il Mezzogiorno ed è un modello nazionale essendo il primo centro dell'Italia Centro Sud di terapia del dolore". Così il presidente del gruppo consiliare Campania libera, Psi e Davvero Verdi, Francesco Emilio Borrelli, componente della Commissione sanità, che ha aggiunto: "Ho chiesto al presidente De Luca di fare uno sforzo straordinario per rivedere quanto deciso nel nuovo piano sanitario regionale e di trovare il modo, pur nelle difficoltà legate al commissariamento e alla necessità di ridurre le spese per rientrare dal deficit, di non chiudere quel reparto e dargli la possibilità di continuare a restare a disposizione dei malati gravi che ricevono sollievo solo dalle cure palliative". (Ren)