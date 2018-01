Napoli: il ceo di Cisco al Museo di Capodimonte incontra start up

- Tappa al museo di Capodimonte per Chuck Robbins Ceo di Cisco Corporation, per la prima volta a Napoli per annunciare l’avvio di una partnership della sua multinazionale con l’Università Federico II. Prima dell'incontro nell’auditorium federiciano di San Giovanni a Teduccio con il rettore Gaetano Manfredi e i vertici istituzionali campani e il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, Robbins ha voluto visitare la Reggia di Capodimonte accompagnato dal direttore del Museo e Real Bosco, Sylvain Bellenger. Con lui anche anche dall'ad di Cisco Italia Agostino Santoni, l'assessore regionale all'Innovazione Valeria Fascione, il professore Giorgio Ventre, specialista di reti impegnato in prima fila nella valorizzazione del polo universitario di San Giovanni a Teduccio e Giovanni Lombardi di Tecno. Un'ora nel salone Camuccini per ascoltare la presentazione di quattro giovani star up italiane: le napoletane Evja (digitalizzazione applicata all'agricoltura) e Apptripper (digitalizzazione culturale dell'esperienza emozionale legata all'arte), la romana Stamplay (connessione tra software) e Alleantia con sede a Pisa (industria 4.0). (segue) (Ren)