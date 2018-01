Verdi: risolto il problema delle aule, via libera alle iscrizioni alla Piscicelli

- "Siamo riusciti a garantire a 75 famiglie del Vomero il diritto a iscrivere i figli alla scuola Piscicelli e a mantenere inalterati i posti di lavoro in quella scuola". A darne notizia i Verdi, con il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, componente della Commissione istruzione, il consigliere comunale Marco Gaudini e Rino Nasti, consigliere della Municipalità Vomero Arenella, che, per risolvere il contrasto in atto tra la scuola Piscicelli e la scuola Savy Lopez, hanno promosso alcuni incontri tra i rappresentanti delle scuole e delle Istituzioni interessate, riuscendo a trovare "una soluzione che permetterà alla Piscicelli di poter usare le tre aule di cui aveva necessità, pur garantendo la divisione tra le due scuole". "La diatriba tra le scuole andava avanti da tempo e a pagarne le conseguenze sarebbero state le 75 famiglie che volevano iscrivere i figli alla Piscicelli, ma fortunatamente gli incontri, che abbiamo promosso grazie alla disponibilità dell'assessore regionale all'istruzione, Fortini, che ringraziamo, sono stati utili a trovare una soluzione" hanno aggiunto i Verdi per i quali "questa vicenda dimostra, per l'ennesima volta, quanto la burocrazia e la difficoltà a collaborare nella pubblica amministrazione può creare disagi ai cittadini creando quindi quella pericolosa sensazione di sfiducia nello Stato".(Ren)