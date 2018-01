Campania: Beneduce (Fi), premio Buona Sanità occasione per parlare di salute in termini positivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Premio 'Buona Sanità' è un'occasione per parlare di salute in termini positivi e conoscere professionisti preparati che fanno del loro lavoro un'eccellenza", così Flora Beneduce, consigliere regionale della Campania e responsabile del Dipartimento sanità di Forza Italia che stasera sarà presente alla Mostra d'Oltremare per la manifestazione. "L'evento, fortemente voluto da Maria Rosaria Rondinella, presidente dell'associazione Buona Sanità è un segnale che la ricerca, la sperimentazione e la qualità dei percorsi di cura va oltre i tagli e i tetti di spesa", ha commentato la Beneduce. "La Campania è ultima nei livelli essenziali di assistenza – ha aggiunto la consigliera – e il sistema sanitario è al collasso. Proprio per questo è ancora più significativo raccontare storie di eccellenze come quella dell'equipe dell'unità maxillo-facciale del Cardarelli guidata dal direttore Salvatore Parascandalo per gli interventi di odontostomatologia". "Dare segnali di buona sanità è uno stimolo per tanti giovani medici capaci di intercettare le innovazioni che la tecnologia ha messo a disposizione nel campo della medicina per migliorare la qualità degli interventi. Non dimentichiamo i pazienti - ha concluso la Beneduce – e la necessità di rafforzare il rapporto con i medici perchè una collaborazione attiva è il primo elemento per far funzionare le cure". (Ren)