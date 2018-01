Università: al via UnisaOrienta. Prevista la presenza di 15mila studenti e 110 scuole (2)

- Boom di adesioni quest’anno a UnisaOrienta, come confermato dalla professoressa Rosalba Normando, delegata del Rettore all’Orientamento: "Numerose sono le richieste di partecipazione che ancora pervengono al Caot, tant’è che alle mattinate, originariamente previste in calendario, nei giorni 5 e 8 febbraio sono stati aggiunti due pomeriggi. Questi numeri testimoniano la diffusa consapevolezza dell’importanza strategica della sinergia Scuola/Università nelle azioni di orientamento. Nel corso delle diverse giornate, 300 docenti universitari saranno impegnati nei “Seminari di orientamento” destinati agli studenti, specificamente finalizzati a favorire una scelta consapevole del futuro percorso di studio e a sollecitare la riflessione dei giovani partecipanti sull’importanza di una formazione avanzata, e nei 'Seminari/dibattito tra docenti', incontri che costituiscono una preziosa occasione per consolidare il ponte Scuola/Università e favorire il dialogo tra i diversi soggetti coinvolti nell’orientamento". "Inoltre - ha spiegato la professoressa Normando - gli studenti durante la sessione plenaria in Aula magna avranno la possibilità di incontrare personalità del mondo della cultura e del lavoro che, attraverso la propria esperienza professionale, possano testimoniare che motivazione, tenacia e passione costituiscono le giuste premesse per il raggiungimento delle aspirazioni personali. Per l’intera durata dell’evento, info-point curati da personale delle strutture e dei servizi di Ateneo forniranno ai partecipanti informazioni utili ad agevolare il percorso universitario". Ricco il parterre dei testimonial, svelato oggi in conferenza stampa. Dopo il saluto dell’ateneo il 1° febbraio, si comincia il 2 con l’attore e regista Enzo De Caro, e si continua il 5 con Bruno Scotto (presidente di Fondimpresa-Confindustria), Simone Montedoro (attore) e Martin Castrogiovanni (Nazionale italiana di rugby); il 6 febbraio con Iside Russo (presidente della Corte d’Appello di Salerno); il 7 con Leonida Primicerio (procuratore generale di Salerno); l’8 con Corrado Lembo (procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno) e Patrizio Oliva (ex pugile, campione del mondo); il 9 con Luisa Franzese (direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale); il 14 con Antonio Centore (procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore); il 15 con Gennaro Sangiuliano (vicedirettore del Tg1 Rai) e si chiude il 16 febbraio con Ciro Caravano dei Neri per Caso per il gran finale targato “Unisa in concerto”. (Ren)