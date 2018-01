Campania: martedì la riunione del consiglio regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nello stesso giorno, il consiglio si riunirà dalle ore 14.30 alle 18.30 su: esame del testo unificato "Norme per la promozione dell’invecchiamento attivo e modifiche alla legge regionale 3 agosto 2013, n. 9 – Istituzione del servizio di Psicologia del territorio della Regione Campania"; esame della proposta di legge "Azioni per il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata e disposizioni per il Piano regionale per i beni confiscati. Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2012, n.7", se licenziata dalla commissione bilancio; esame del disegno di legge "Norme in materia di informazione e comunicazione istituzionale e di sostegno all'editoria locale"; esame dei disegni di legge su riconoscimento di debito fuori bilancio; relazione sull’attività della Commissione d’Inchiesta sulle Società partecipate, Consorzi ed Enti strumentali dipendenti dalla Regione”; elezione del garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza. (Ren)