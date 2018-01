Terra dei fuochi: operazione straordinaria contro lo sversamento di rifiuti pericolosi

- Al fine di verificare il rispetto della normativa in materia ambientale, sono state effettuati controlli presso attività imprenditoriali e commerciali del comprensorio, in particolare presso 5 siti destinati alla vendita di materiale edile, 2 autocarrozzerie e 2 falegnamerie nel territorio del comune di Marcianise (Caserta). In campo 28 equipaggi, per un totale di 90 uomini in divisa, tra carabinieri, poliziotti, guardia di finanza, polizia provinciale di Caserta, nonché funzionari dell’Arpac. (segue) (Ren)