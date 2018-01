Napoli: Ronghi (Filp), si suicida per disoccupazione e povertà un altro lavoratore Cub (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Filp parteciperà alla mobilitazione, indetta dal Sindacato azzurro per lunedì alle ore 9 sotto la Regione Campania, per dire basta alla disoccupazione, alla precarietà e alla povertà e alla speculazione sui problemi della gente del Sud, e alla conferenza stampa prevista per le ore 11 nella quale spiegheremo, nel caso le Istituzioni competenti lo avessero dimenticato, che la vertenza dei Cub è ancora aperta e non ha ricevuto alcuna risposta e per richiamare l'attenzione di una Prefettura che sembra 'silente' e di una Regione che fa solo 'spot' sul problema principale della nostra città, della nostra Regione e del Sud: il lavoro". (Ren)