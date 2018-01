Napoli: il 3 e il 4 febbraio al NEST-Napoli Est Teatro lo spettacolo Il Corpo Giusto

- Il 3 e il 4 febbraio, il palcoscenico del NEST-Napoli Est Teatro accoglie lo spettacolo Il Corpo Giusto, presentato in prima nazionale al Teatro dell’Orologio nell’ottobre del 2016. Un vero e proprio affresco del complesso e variegato universo femminile, scritto dalla drammaturga statunitense Eve Ensler e diretto da Marcello Cotugno, nel quale si esprimono con ironia le voci di tutte quelle donne in cerca di una nuova consapevolezza. L’autrice de I monologhi della vagina ci conduce di nuovo nel mondo femminile proclamando “abbiate il coraggio di amare il vostro corpo, smettete di aggiustarlo. Non è mai stato rotto”. Che si tratti dell’ansia di perfezione che ossessiona la visione della propria immagine o di ribellione a consuetudini sociali che negano diritti e libertà al genere femminile, il corpo è strumento ed espressione sintomatica di pregiudizi e distanze sociali e psicologiche che opprimono la sfera femminile. (segue) (Ren)