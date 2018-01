Napoli: il ceo di Cisco al Museo di Capodimonte incontra start up (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono molto colpito da questi giovani talenti e dalla loro creatività” ha detto Robbins e su Capodimonte ha affermato “Un vero capolavoro” e guardando il Vesuvio “capisco perché i Borbone hanno costruito qui la reggia”. Prima di raggiungere Gentiloni nel polo federiciano di San Giovanni a Teduccio, Robbins ha visitato velocemente la sala Tiziano che introduce la collezione Farnese e non ha resistito ad immortale con il suo smartphone La Madonna col bambino e due angeli di Botticelli (1468-1469 ca). “Sono orgoglioso che Robbins abbia scelto Capodimonte come luogo simbolo della città” ha affermato il direttore Sylvain Bellenger e ancora “essere in ritardo tecnologico qualche volta può essere un vantaggio per abbracciare meglio il futuro e non essere invasi da una modernità già obsoleta. Noi partiamo da zero e siamo pronti ad entrare nella contemporaneità più attuale; l'utilizzo delle nuove tecnologie rappresenta una rivoluzione culturale come l'accesso diffuso a internet”. (Ren)