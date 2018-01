Napoli: Warner ristampa album di Pino Daniele in attesa concerto 7 giugno in suo onore

- Warner Music in collaborazione con la fondazione Pino Daniele Trust Onlus ristamperà gli album simbolo di Pino Daniele con audio rimasterizzato. Tre album saranno pubblicati ogni ultimo venerdì del mese e la serie di ristampe si concluderà con il concerto in suo onore il 7 giugno allo stadio San Paolo di Napoli. Tutti gli album saranno ristampati in formato cd ed lp e l'album live 'E sona mo'' vedrà per la prima volta in dvd il filmato restaurato dei suoi due concerti a Cava de' Tirreni il 22 e 23 maggio 1993. 'E sona mo'' sarà pubblicato il 16 marzo, a pochi giorni dalla data di nascita del cantautore. I cd conterranno un booklet curato dalla fondazione Pino Daniele Trust Onlus. Gli album dell'artista come 'Bella 'mbriana' (1982), 'Schizzechea with love' (1988), 'Un uomo in blues' (1991) saranno disponibili nuovamente su vinile dopo quasi trent'anni con audio rimasterizzato dai nastri originali. Inoltre sarà per la prima volta pubblicato in formato lp su etichetta Warner Music 'E sona mo'(live)' (1993), mentre saranno disponibili per la prima volta in assoluto su vinile 'Non calpestare i fiori del deserto' (1995), 'Dimmi cosa succede sulla terra' (1997) e 'Come un gelato all'equatore' (1999).(Ren)