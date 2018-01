Verdi: adesione a flash mob per il Collana pubblico a un anno dalla chiusura

- A un anno di distanza dalla chiusura dell'impianto, famiglie e atleti tornano in piazza con un flashmob in difesa del Collana. L'appuntamento è per domani, sabato 27 gennaio, dalle 10 alle 11, in piazza Quattro giornate. Al flash mob hanno aderito i Verdi, con il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli e il consigliere della Municipalità Vomero Arenella, responsabile dei Verdi per lo sport, Rino Nasti, per i quali "la manifestazione permetterà di tenere accesi i riflettori sulla necessità di andare avanti con i lavori, nonostante i tentativi di chi per interessi personali sta tentando di fermare l'impegno di Regione Campania e Agenzia per le Universiadi che stanno investendo oltre 10 milioni di euro per mettere in sicurezza e riqualificare l'impianto conservando la destinazione pubblica". "Noi chiediamo anche la partecipazione delle Istituzioni locali nella governance dello stadio Collana, ma soprattutto, ampia condivisione con atleti e sportivi del tempi e modalità di esecuzione dei lavori e della successiva gestione" hanno concluso i Verdi.(Ren)