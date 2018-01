Napoli: Agcom, il 2 febbraio il convegno su fake news e disinformazione online

- Venerdì 2 febbraio 2018, alle ore 10.00, presso la Sala degli Specchi di Palazzo Zapata, sede dell'Università Telematica Pegaso a Napoli, si terrà il convegno "Fake news e disinformazione online", promosso dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. In apertura, i saluti del presidente della Pegaso, Danilo Iervolino, e del presidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli. Seguiranno le relazioni introduttive di Antonio Martusciello, commissario Agcom, che presenterà le attività dell'Autorità in materia di fake news e disinformazione online, e di Marco Delmastro, direttore del Servizio economico-statistico Agcom, con il dibattito sulle strategie di prevenzione e contrasto ai fenomeni di disinformazione online. (segue) (Ren)