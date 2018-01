Oscar Green Coldiretti: all'imprenditore agricolo irpino Vito Pagnotta la categoria "We green"

- Vince la Campania che punta sulla sostenibilità ambientale. Questa mattina si è tenuta a Roma la finale di Oscar Green, il premio dedicato all'innovazione in agricoltura, presso la sede nazionale di Coldiretti. Per la categoria "We Green" vince Vito Pagnotta dell'azienda agricola Serro Croce di Monteverde, Avellino. L'azienda Serro Croce produce birra artigianale da filiera agricola. È un'azienda total green: convertita in bio, coltiva cereali antichi in rotazione con leguminose che arricchiscono i terreni e consentono di ridurre le concimazioni. Viene premiata per i suoi "jeans no-wash", realizzati in collaborazione con un artigiano irpino che nel processo produttivo abbatte lo spreco d'acqua e crea un capo di abbigliamento che può essere lavato molto raramente. Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente di Coldiretti Campania Gennarino Masiello e dal direttore regionale Salvatore Loffreda, presenti a Roma insieme ai delegati di Coldiretti Giovani Impresa Campania Gennaro Granata (delegato regionale), Veronica Barbati (Avellino), Davide Minicozzi (Benevento), Claudia Sorbo (Caserta), Roberto Basile (Napoli) e Annamaria Cascone (Salerno). "La vittoria di Vito Pagnotta – ha commentato Masiello, anche vicepresidente nazionale di Coldiretti – è una vittoria di tutti i giovani come lui che nella nostra regione stanno cambiando il volto dell'agricoltura. I nostri ragazzi guardano sempre più al settore primario come traiettoria di futuro e lo fanno con grande passione, con competenza e con una sensibilità spiccata verso i temi ambientali. A Vito, orgoglio della sua Irpinia e della Campania, vanno i nostri più sinceri auguri". (segue) (Ren)