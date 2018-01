Terra dei fuochi: operazione straordinaria contro lo sversamento di rifiuti pericolosi (2)

- Sono state riscontrate irregolarità rispetto a 7 delle attività controllate, in particolare per 5 attività di rivendita di materiale edile è stata rilevata anche l’illecita attività di stoccaggio di materiale di risulta la cui lavorazione abusiva veniva effettuata su estese aree private, ove sono state riscontrate anche tracce di pregresse bruciature, mentre una delle due autocarrozzerie ed una delle falegnamerie risultavano prive delle prescritte autorizzazioni, quindi gestite abusivamente. Pertanto si è proceduto a denunciare penalmente per reati ambientali 8 persone, mentre 5 sono i siti sottoposti a sequestro penale. (segue) (Ren)