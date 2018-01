Editoria: Ronghi (Mns), salvaguardare i diritti dei lavoratori di Askanews

- "Forte solidarietà ai giornalisti e ai poligrafici di Askanews ai quali non sono stati corrisposti gli stipendi di gennaio ed un fermo invito all'editore ad onorare i propri obblighi nei confronti dei lavoratori e a salvaguardare questa importante realtà giornalistica". E' quanto ha affermato il coordinatore regionale campano del Mns e Coordinatore nazionale del Filp, Salvatore Ronghi. "Il mondo dell'informazione, così come tutto il mondo del lavoro, attraversa una fase critica, fatta di mancanza di rispetto nei confronti dei lavoratori, che è alimentata dalle politiche di sinistra e da leggi che hanno sottratto diritti fondamentali", ha sottolineato Ronghi, per il quale "Askanews, così come tutto il settore dell'informazione, va difesa e tutelata nelle proprie professionalità e nell'importanza del ruolo che essa svolge per l'informazione, per la conoscenza e per la trasparenza". (Ren)