Elezioni: decine di consiglieri comunali in Irpinia a favore di una candidatura alla Camera di Morano (Fi)

- "Sabino Morano è il miglior candidato che il centrodestra possa esprimere in questa importantissima tornata elettorale. Dal nostro punto di vista è il candidato unico del centrodestra in Irpinia". Così, in una nota, il gruppo consiliare del comune di Chianche (Av) "Siamo Chianche" (area centrodestra). Sono però decine i consiglieri comunali di vari comuni della provincia di Avellino che hanno reso pubblica la loro posizione in favore di Morano, promotore del movimento Primavera Irpina, perorando una sua candidatura alla Camera dei Deputati nelle liste di Forza Italia. Comunicati di sostegno sono stati diffusi, tra gli altri, dai gruppi consiliari di centrodestra dei comuni di Baiano, Altavilla Irpina e Montefalcione. (Ren)