Verdi: fermezza e recupero unico modo per contrastare le baby gang

- "Condividiamo le parole del presidente della Corte di Appello Giuseppe De Carolis di Possedi sul fenomeno delle babygang: Fermezza e recupero. Per ottenere questi risultati - dichiara il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli - bisogna avere la forza e il coraggio di levare da piccolissimi i figli alle famiglie criminali che non possono crescere in quelle realtà. Contrastare frontalmente i gruppi di piccoli delinquenti che scorrazzano per la città anche di notte e in orari tardi senza alcun controllo delle famiglie e lavorare per il recupero delle zone grige con la scuola, i servizi sociali e i maestri di strada. Il primo passo è però quello della fermezza che deve portare a una repressione totale del fenomeno colpendo anche i genitori dei ragazzini protagonisti di atti criminali".(Ren)