Napoli: domani la prima italiana dello spettacolo russo "Masquerade"

- Domani e domenica 28 gennaio, al Teatro Mercadante di Napoli, andrà in scena, per la prima volta in Italia, lo spettacolo russo "Masquerade", per la regia di Rimas Tuminas, direttore del Teatro Vakhtangov di Mosca. Lo spettacolo, in russo con sovratitoli in italiano, è basato su un dramma in versetti del poetica romantico del XIX secolo Mihail Lermontov, che nel 1999 ha ricevuto il premio più importante del teatro russo, la Maschera d’oro. La scenografia è di Adomas Jacovskis, i costumi di Maxim Obrezkov, le luci di Maya Shavdatuashvilli, la musica di Faustas Latenas The Waltz di Aram Khachaturyan. La produzione è del Teatro Vakhtangov di Mosca. (segue) (Ren)