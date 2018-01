Napoli: il 30 gennaio al Teatro Mercadante in scena "Intrigo e amore" di Schiller (2)

- Lo spettacolo è ambientato nel Settecento, nella Germania preromantica dello Sturm und Drang. Il nobile Ferdinand, figlio del potente ministro Von Walter, si innamora ricambiato della borghese Luise Millerin, figlia di un umile violoncellista. Il padre del giovane cerca in ogni modo di ostacolare l’unione e di convincere Ferdinand a sposare la favorita del principe, anche per una promozione sociale. Il sentimento sincero e profondo del figlio però non lo fa desistere dal desiderio di sposare Luise. ll ministro allora escogita un bieco intrigo, messo in atto con la complicità del suo segretario Wurm, che condurrà la vicenda verso un epilogo drammatico. Gli aspetti melodrammatici di Intrigo e amore diedero lo spunto a Giuseppe Verdi per comporre, nel 1848, la Luisa Miller, ispirata proprio al testo di Schiller. (segue) (Ren)