Turismo: lunedì la presentazione del distretto "Aversa Normanna"

- Lunedì 29 gennaio, alle ore 12.30, presso la sala consiliare del Comune di Aversa, si terrà la conferenza stampa di presentazione del Distretto Turistico “Aversa Normanna – Campania Felix”, istituito ai sensi della Legge 106 del 2011, con Decreto nr. 18 dell’11 gennaio 2018 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, guidato da Dario Franceschini. Il Distretto turistico Aversa Normanna – Campania Felix (Aversa, Carinaro, Cesa, Lusciano, Parete e Sant’Arpino) è uno dei 24 distretti turistici istituiti dal Mibact in Campania e rappresentano un importante strumento di programmazione integrata per lo sviluppo territoriale e prevedono benefici fiscali, amministrativi e finanziari per le imprese del Territorio. Parteciperanno all’incontro Giovanni Spezzaferri (presidente dell’Associazione Distretto turistico Aversa normanna – Campania Felix); Domenico de Cristofaro (sindaco della Città di Aversa); Marianna Dell’Aprovitola (sindaco della Città di Carinaro); Vincenzo Guida (sindaco della Città di Cesa), Nicola Esposito (sindaco della Città di Lusciano), Luigi Pellegrino (sindaco della Città di Parete), Giuseppe Dell’Aversana (sindaco della Città di Sant’Arpino); Antonio Tuccillo (presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli Nord); Angelo Chianese (presidente di Databenc); Mariano D’Amore (direttore del Dipartimento di Economia dell’Università Parthenope); Vincenzo Marrazzo (Presidente del Coordinamento regionale dei Distretti Turistici della Campania); Tommaso De Simone (presidente Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Caserta); Rosario Capasso (consigliere delegato al Turismo della Provincia di Caserta). Concluderà i lavori Corrado Matera, assessore al Turismo Regione Campania. Il Distretto turistico “Aversa normanna – Campania Felix” nasce su iniziativa dell’Associazione Distretto turistico Aversa normanna – Campania Felix con sede ad Aversa, presieduto dall’ingegnere Spezzaferri, dei Comuni di Aversa, Carinaro, Cesa, Lusciano, Parete e Sant’Arpino, che ne delimitano il perimetro-obiettivo, dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli Nord, di Confapi Campania, del Distretto dei Beni culturali Databenc, di Aigo Abbac Campania e del Coordinamento regionale dei Distretti turistici della Campania. (Ren)