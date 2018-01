Scuola: Verdi, via libera alle iscrizioni alla Piscicelli

- "Siamo riusciti a garantire a 75 famiglie del Vomero il diritto a iscrivere i figli alla scuola Piscicelli e a mantenere inalterati i posti di lavoro in quella scuola". A darne notizia i Verdi, con il consigliere regionale della Campania Francesco Emilio Borrelli, componente della Commissione istruzione, il consigliere comunale di Napoli Marco Gaudini e Rino Nasti, consigliere della Municipalità Vomero Arenella, che, per risolvere il contrasto in atto tra la scuola Piscicelli e la scuola Savy Lopez, hanno promosso alcuni incontri tra i rappresentanti delle scuole e delle Istituzioni interessate, proponendo "una soluzione che permetterà alla Piscicelli di poter usare le tre aule di cui aveva necessità, pur garantendo la divisione tra le due scuole". (segue) (Ren)