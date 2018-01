Napoli: Verdi, su strade intitolate a fascisti sindaci seguano esempio de Magistris

- "Condividiamo la scelta del sindaco de Magistris che ha accolto la richiesta proveniente da più parti, anche dalla nostra trasmissione, di togliere i nomi di chi ha avuto a che fare con il fascismo da strade e piazze di Napoli, a cominciare da piazzale Tecchio e corso Vittorio Emanuele III, ma ora è necessario che anche gli altri Sindaci della Campania seguano il suo esempio". A chiederlo il consigliere regionale della Campania dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, e Gianni Simioli. "Strade e piazze devono ricordare persone che hanno speso la loro vita per migliorare quella di tutti gli altri e chi ha sostenuto il fascismo con le leggi razziali e le altre nefandezze non ha alcun motivo per essere preso a esempio", hanno aggiunto Borrelli e Simioli, per i quali "di loro bisogna ricordarsi solo per non permettere che quelle idee continuino a circolare ed è assurdo che solo ora, dopo 70 anni, ci stiamo rendendo conto dell'errore fatto di cui siamo tutti un po' responsabili". (Ren)