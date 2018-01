Napoli: l'ospedale Santobono intitola tensostruttura a bimbo deportato in lager (2)

- Sergio De Simone è stato l'unico italiano, di un gruppo di 20 bambini, sottoposto a sperimentazioni da parte dei medici nazisti. Di padre napoletano e mamma istriana, dopo la deportazione in lager venne scelto quale cavia sperimentale e trasferito con altri 19 bambini in una struttura di Amburgo, a cui vennero inoculati dei bacilli tubercolari per verificare delle teorie sperimentali, senza alcun fondamento scientifico. Tutti i bambini vennero poi trucidati a pochi giorni dalla liberazione. (Ren)