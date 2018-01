Lavoro: Guidotti (Sindacato Azzurro-Filp), suicida un lavoratore dei Cub. Ennesima tragedia

- "L'ennesima tragedia delle morti nel mondo del lavoro ha colpito il lavoratore del Consorzio Unico di Bacino, Luigi Nozzolino, 54 anni, che si è tolto la vita a causa della grave situazione economica in cui versano i Cub e della mancata corresponsione degli stipendi, situazione che lo ha gettato nella disperazione senza via di uscita". E' quanto ha annunciato il segretario generale del Sindacato Azzurro aderente al Fronte Italiano per il Lavoro e la Partecipazione, Vincenzo Guidotti. "La situazione dei lavoratori dei Cub è sempre più drammatica – ha sottolineato Guidotti – e, di fronte a questa ennesima tragedia, dichiariamo lo stato di agitazione di tutti i lavoratori dei Cub e il presidio permanente, da lunedì alle ore 9,00, con conferenza stampa alle ore 11,00, nello spazio antistante il Palazzo della Regione Campania in via Santa Lucia in Napoli". (Ren)