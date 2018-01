Campania: Borrelli (Verdi), repressione baby gang non basta ma ora è necessaria

- "E' vero, come dice il presidente della Corte di Cassazione, Giovanni Mammone, che la repressione non basta e che servono anche interventi che vadano a rimuovere le condizioni che creano le baby gang, ma, vista l'escalation di questi ultimi tempi, è necessario puntare sulla fermezza prima di tutto per porre un freno immediato". Lo ha detto il consigliere regionale della Campania dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, aggiungendo che "sono da condividere e sostenere le parole del Presidente della Corte di Cassazione quando chiede interventi legislativi che permettano di infliggere pene severe e, a tal proposito, sarebbe fondamentale anche estendere anche a casi legati alle baby gang la possibilità di allontanare bambini e minorenni in genere dalle famiglie che non hanno la voglia o la capacità di seguirli e guidarli nella loro crescita". (Ren)