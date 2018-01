Napoli: progetto esecutivo relativo all'abbattimento della Vela Verde a Scampia (2)

- Il progetto prevede l'abbattimento degli edifici denominati "Vele A, C, e D" e la riqualificazione della "Vela B (Celeste)", che ospiterà provvisoriamente delle famiglie. L'intervento, che ha un costo complessivo di circa 27 milioni di euro ed è finanziato per 18 mln a valere sui fondi del Bando Periferie e per 9 mln a valere sui fondi del PON Metro, ha tempi di realizzazione previsti da un cronoprogramma concordato con il Governo e la sua realizzazione si divide nell'attuazione di tre stralci funzionale che partono in primis dall'abbattimento della cosiddetta "Vela Verde". Al fine di evitare la perdita dei finanziamenti stanziati si è resa necessaria l'approvazione della Delibera descritta. (Ren)