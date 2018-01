Verdi: blocco trasporto pubblico, responsabili vanno denunciati

- "Una cosa è il legittimo e sacrosanto diritto di sciopero che nessuno mette in dubbio, altra cosa è il blocco totale del trasporto pubblico a Napoli e i responsabili del caos di questa mattina vanno individuati e denunciati per interruzione di pubblico servizio e, se ci sono gli estremi, anche per violenza privata per aver costretto migliaia di persone a non utilizzare i mezzi pubblici". Lo hanno detto i Verdi, con il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli e i consiglieri comunali Stefano Buono e Marco Gaudini, per i quali "i dipendenti della ditta di pulizie che stanno protestando avrebbero potuto farlo in tantissime altre modalità, senza mettere in ginocchio una città intera e generando un caos che ha danneggiato turisti, studenti, lavoratori e anche tanti ammalati che dovevano raggiungere la zona ospedaliera". "Proteste del genere, senza alcuna autorizzazione e regolamentazione, non fanno altro che creare tensioni e di certo non creano solidarietà verso chi le mette in atto" hanno aggiunto ribadendo che "non bisogna assolutamente far finta di niente e i responsabili vanno puniti anche per evitare che il loro esempio possa essere seguito da altri lavoratori che hanno rivendicazioni salariali o di altro tipo".(Ren)