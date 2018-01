Terra dei fuochi: Ciarambino-Saiello (M5s), Cesaro snobba incontro con agricoltori

- "Molto attenti alle esigenze dell'elettorato di potenti lobby, un po' meno a quelle della stragrande maggioranza di cittadini che si ammalano per gli effetti devastanti dell'inquinamento sulle loro terre. Terre che i Cesaro, padre e figlio, battono da anni palmo a palmo per fare incetta di consensi, non certo per individuare soluzioni a devastazioni e morte. Uno spaccato inquietante emerge dall'ultima indagine sul sistema Cesaro, con il consigliere regionale Armando che, come riportano organi di stampa, decide di snobbare un incontro con gli agricoltori della Terra dei Fuochi. Categoria a cui la famiglia di Sant'Antimo avrà probabilmente attribuito una scarsa valutazione in quanto a influenza elettorale". Così il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Valeria Ciarambino, e il capogruppo M5S in Consiglio regionale della Campania, Gennaro Saiello. (segue) (Ren)