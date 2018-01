Terra dei fuochi: Ciarambino-Saiello (M5s), Cesaro snobba incontro con agricoltori (2)

- "L'atteggiamento di assoluto disinteresse sul dramma di quell'area nella quale i Cesaro vivono - hanno sottolineato Ciarambino e Saiello - sfocia nell'ipocrisia della nomina del giovane Armando nella commissione regionale per la Terra dei Fuochi. Tematica per la quale il consigliere berlusconiano si è speso, ad oggi, soltanto con annunci slogan e con atti che non hanno fatto registrare nulla di concreto. Annunci e slogan che probabilmente continuerà a spendere nelle prossime settimane di campagna elettorale, che vedrà in prima linea i due Cesaro, entrambi indagati per voto di scambio con la consigliera regionale Flora Beneduce. Chissà se anche questa volta eviteranno di ascoltare la voce degli agricoltori della Terra dei Fuochi o se avranno il coraggio di affrontarli, infarcendo i loro comizi di vacue promesse e abili slogan alla maniera del loro padre padrone, il pregiudicato Silvio Berlusconi". (Ren)