Sanità: Zinzi (Fi), al fianco dei precari. De Luca spieghi perché non vuole applicare decreto Madia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dare certezze lavorative ad intere categorie che si occupano quotidianamente della nostra salute, soprattutto in un territorio delicato come il nostro, dovrebbe essere la priorità. Invece non si comprende come mai De Luca, annunciando la stabilizzazione dei precari della Sanità, debba percorrere la strada più lunga, tortuosa e costosa, decidendo di non applicare il decreto Madia". Così il consigliere regionale della Campania di Forza Italia Gianpiero Zinzi, che ha presentato un'interrogazione indirizzata al Presidente della Giunta regionale Vincenzo De Luca, avente ad oggetto "Ipotesi di stabilizzazione del personale 'precario' del settore sanitario". (segue) (Ren)