Sanità: Zinzi (Fi), al fianco dei precari. De Luca spieghi perché non vuole applicare decreto Madia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'interrogazione Zinzi intende "sostenere la battaglia del MoPass - Movimento dei precari atipici e subordinati della sanità campana, in merito alla decisione del governatore di procedere alla stabilizzazione facendo esplicito ricorso alla pratica concorsuale aperta a tutti e riservando solo il 50% dei posti al personale precario in servizio con rapporto di lavoro diretto con le aziende sanitarie. Applicare il Decreto Madia, invece, comporterebbe la stabilizzazione effettiva di tutti i precari, nessuno escluso". Il consigliere ha pertanto interrogato De Luca per conoscere "quali siano i motivi dell'inspiegabile ricorso all'Art. 1 della Legge 208/2015 rispetto alle più ragionevoli, economiche e logiche modalità previste dalla successiva e più innovativa Legge n. 75/2017". (Ren)