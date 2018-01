Campania: Coldiretti, nasce il consorzio di tutela dell'elicicoltura italiana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consorzio ha l'obiettivo di valorizzare l'allevamento e la trasformazione di questo mollusco dalle proprietà straordinarie. L'idea nasce proprio dalle molteplici possibilità produttive che offre la lumaca, dall'alimentazione alla cosmesi e non solo. I saluti iniziali sono stati di Girolamo Pettrone, commissario straordinario della Camera di Commercio di Napoli, e di Stefano Marra, presidente del CoTeli e animatore di un percorso nato dalla sua azienda in provincia di Caserta. A moderare l'incontro è stato Luciano Pignataro, giornalista e food blogger. Sono intervenuti: Serena Farina e Federica Ventriglia, socie fondatrici, sul tema "L'elicicoltura come prospettiva per i giovani agricoltori". A Francesco Gentile, segretario del CoTeli, il compito di illustrare la "filiera corta elicicola: tutto quello che si può fare con la lumaca". La sostenibilità ambientale dell'allevamento è stato illustrato da Annachiara Forte, ricercatrice Ecoles, che ha spiegato la "valutazione del profilo ambientale della carne di lumaca mediante analisi del ciclo di vita". A trattare delle "nuove tecniche di allevamento elicicolo" è stato il vicepresidente del CoTeli Vincenzo Guida. (Ren)